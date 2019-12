diel 35 - altern2x4ive Christmas 2019

Powerplay of the Week, blog o alternatívnej hudbe, diel 35, v Bratislave, 23. decembra dvetisíc devätnásť

Tento diel je vlastne pokračovaním dielu 08 (PWP08) z minulého roku. To, čo bolo o sviatkoch napísané tam, stále platí, preto teraz bude textu menej.

A tiež z toho dôvodu, že som mal v tomto roku menej času na prípravu a výber hudby... Takže už žiadne úvahy o tom, čo je to sviatok, že je to rituál a podobne... To je všetko v tom dieli 08.

Niektorí majú Vianoce radi, niektorí nie... s tým sa nedá veľa narobiť. Z môjho pohľadu je lepšie, keď má človek schopnosť si „urobiť“ výnimočný deň, pretože život sú práve tieto drobné okamihy. Sviatok neprichádza len tak automaticky... Aké si Vianoce vytvoríme, také ich budeme mať. Niekto hektické, niekto pokojné, niekto spoločenské a hlučné, niekto tiché a intímne...

Tu je ďalšia várka piesní pre tých, ktorí síce majú radi vianočné sviatky a chápu, že tie pravé Vianoce musia byť tak trochu gýč, ale aj tak sa chcú vyhnúť notoricky známym vianočným songom.

Mini Trees ako hudobný projekt slečny s menom Lexi Vega sa premiérovo objavil v rámci tohto blogu v diele 30 (PWP30). Vo výbere piesní z prvého polroka 2019. Vtedy sme sa pozreli na jej debutové ep MINI TREES.

29. novembra 2019 vydala digitálne svoju vianočnú pieseň Signs & Wonders . Na facebooku k tomu napísala: „Hello and thanks for listening to Signs & Wonders. I’ve found the holidays to feel a bit heavy ever since losing my dad as a kid and tried to capture some of that in this song. So if you’re missing someone this time of year, I hope you feel a little less alone (and maybe laugh when you hear that sexy sax solo).... I hope this holiday tune goes nicely with some whiskey by a fireplace.⁣“

Na obale je asi ona ako dieťa ... keďže dnes vyzerá nejako takto:

mini trees (zdroj: fb mini trees)

video //www.youtube.com/embed/ZyLM64JwD14

Molly Burch z Austinu (Tx, USA) má za sebou zatiaľ dva radové albumy PLEASE BE MINE (2017, Captured Tracks) a FIRST FLOWER (2018, Captured Tracks).

15. novembra 2019 vydala Molly Burch na značke Captured Tracks svoj THE MOLLY BURCH CHRISTMAS ALBUM. Z 12 skladieb je 10 coverov a tradicionálov a 2 vlastné piesne ( Holiday Dreaming + New Year Love ).

video //www.youtube.com/embed/yyl0WOgzaGI

Pretože Molly Burch je skúsená speváčka aj s jazzovou minulosťou, tak ani jedna z tých piesní nie je nezvládnutá, aj keď nie všetky cover verzie predstavujú prvú triedu. Práve dosť notorické Last Christmas (Wham!) a Happy New Year (ABBA) vyšli v podaní Molly Burch viac než rozpačito... Ale Mollyin hlas sa ku vianočným piesňam celkom hodí...

Tak si hovorím, že tú dosť otravnú Last Christmas by už niekto mohol urobiť zaujímavo... a nie... tohto roku sa o to pokúšala aj Lucy Dacus a tiež to nevyšlo. Zatiaľ to zostáva tak, že originál ešte nikto „neprebil“. Fakt je najlepší, aj keď je otravný... George Michael zatiaľ zostal neprekonaný.

Ku coverom na albume THE MOLLY BURCH CHRISTMAS ALBUM patrí aj The Coldest Night of the Year (duet s Jesse Woodom, synom Ron Wooda z The Rolling Stones).

video //www.youtube.com/embed/qZd6yvr5zlk

Americká skupina Low v prípade vianočných piesní veľmi neexperimentuje. Vyberá si skôr tradičné piesne, ktoré ozvláštňuje svojou minimalistickou interpretáciou a parádnymi mužsko-ženskými dvojhlasmi (aj v jednom aj v druhom sú takmer neprekonateľní). Táto ich verzia tradičnej piesne Tichá Noc vyšla v roku 1999 na ep CHRISTMAS na značke Kranky.

video //www.youtube.com/embed/QOZwvRzPvz8

Angličania The xx sa v roku 2012 takto pokúsili coverovať Last Christmas . Asi najzaujímavejší cover Last Christmas, čo zatiaľ vznikol, ale z vianočnej atmosféry akosi nezostal ani kameň na kameni. Nevadí, snaha sa cení...

video //www.youtube.com/embed/r0EDoYRolGo

Zostaneme ešte v Anglicku. Tvorba Kate Bush sa k Vianociam hodí skoro celá :-) Myslím zvukom... Hlavne jej staršie veci majú takú inštrumentáciu, že je to jasné "magic". No a Kate má aj tematicky vianočnú pieseň. December Will Be Magic Again . Rok 1979.

video //www.youtube.com/embed/pZiadb3bpOI

Ďalší výnimočný ženský hlas... Tracey Thorn (pôvodne z dua Everything But The Girl) vydala na konci októbra 2012 svoj vlastný vianočný album TINSEL AND LIGHTS (2012, Merge Records / Buzzin' Fly Records). Jednou z cover verzií je aj Sister Winter , pôvodne od Sufjana Stevensa.

video //www.youtube.com/embed/f-rPKxZFpQg

Shonen Knife je dievčenská skupina z Osaky. Vznikli ešte v 80-tych rokoch. Ich hudba je ovplyvnená dievčenskými kapelami zo 60-tych rokov a punkovou vlnou z prelomu 70-tych a 80-tych rokov (napr. majú radi Ramones).

Keď by ste ma uprostred noci zobudili a položili mi otázku "No... kto hrá v Shonen Knife?", tak to by som teda nevedel... preto som sa radšej pozrel na wikipédiu, ako je to teda s nimi... a zdá sa, že v priebehu svojej existencie zažili Shonen Knife dosť veľký personálny vietor a zmeny. Chcel som tu akože zahviezdiť a uviesť ich mená, ale fakt si nie som istý, akú mali zostavu v roku 2011 (z ktorého by mala byť pieseň Sweet Christmas , ktorá vyšla na značke Good Charamel Records).

Japonci nám asi nemajú veľa čo povedať ku kresťanskému sviatku, ale môžu nám aspoň pripomenúť, že: "Máte už napečené?!"

video //www.youtube.com/embed/ihcBg5eQ-8A

Tak si teda užite vianočné sviatky... Prajem vám pokoj a spokojnosť a čo najkrajší rok 2020. Už fakt bežím, lebo za chvíľu mi odchádza vlak!