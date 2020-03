diel 41 - Dave Roback R.I.P.

Powerplay of the Week, blog o alternatívnej hudbe, diel 41, v Bratislave, 16. marca dvetisíc dvadsať - Dave Roback (The Rain Parade, Rainy Day, Alison Clay, Opal, Mazzy Star)

Na prvý pohľad vám možno meno v názve hovorí málo alebo dokonca vôbec nič. Nevadí. Ani ja na tom nie som oveľa lepšie... :-)

Ja síce dosť dobre poznám meno Mazzy Star, ale speváčka Hope Sandoval na seba vždy viazala tak zásadnú časť popularity skupiny Mazzy Star, že len naozaj málokomu (a rozhodne málokomu mimo USA) automaticky nabiehali asociácie na priezvisko Roback. Väčšina z nás to má v hlave "zapojené" tak, že skupina je reprezentovaná predovšetkým jej frontmanom... nie som výnimka.

Takže napriek tomu, že mám Mazzy Star napočúvaných zhora nadol a zase naspäť, tak som si aj ja musel nekrológ v zahraničnej tlači skutočne rozčítať, lebo úplne automaticky som nevedel, o koho ide...

mazzy star (foto: EMI)

24. februára 2020 zomrel vo veku 61 rokov zakladateľ skupín Opal a Mazzy Star, David „Dave“ Roback. Dôvodom úmrtia bola rakovina. Niektoré zdroje uvádzali „metastatic cancer“, iné zdroje, vrátane BBC, uviedli, že „no cause of death was given“.

Multiinštrumentalista a producent Dave Roback hral na gitaru, basgitaru, klávesy, klavír a perkusie. Napísal (spolu s Hope Sandoval) a produkoval všetky piesne Mazzy Star. Ale Mazzy Star nebola jediná kapela, ktorú založil a v ktorej pôsobil.

Narodil sa (*1958) a podstatnú časť svojho života žil v Kalifornii v meste Pacific Palisades. So svojím bratom Stevenom Robackom (basgitaristom) skúšali robiť hudbu už koncom 70-tych rokov. Ich prvá solídna skupina (The Rain Parade) sa im však podarila až v ďalšej dekáde, začiatkom 80-tych rokov. Boli inšpirovaní psychedelickými gitarovými kapelami zo západného pobrežia USA z konca 60-tych rokov.

V úvode 80-tych rokov sa The Rain Parade stali jednou z prvých skupín, ktoré spájali 80-tiesový indie-rock s revivalom psychedelického gitarového rocku z konca 60-tych rokov. Tejto špecificky americkej (dokonca špecificky kalifornskej) vlne sa hovorilo „Paisley Underground“.

https://en.wikipedia.org/wiki/Paisley_Underground

Ak neviete úplne presne, čo je to „paisley“, tak je to taký kvetinovo-orientálny vzor (pochádzajúci prevažne z Perzie, ale aj z Indie), ktorý sa v Európe objavil od 18. storočia v súvislosti s dovozom látok z Indie a prednej Ázie. Ale aj teraz sa občas vyskytuje na kravatách, šerpách, šatkách, dámskych šatách a na blúzkach a košeliach... sám mám doma minimálne jednu kravatu a aspoň tri takéto „psychedelické“ košele. U nás sa to nazýva skôr ako kašmírový vzor alebo dokonca slzičkový vzor (slzičková potlač).

To "psychedelické" sa na paisley-pattern nalepilo v druhej polovici 60-tych rokov, s hnutím hippies a psychedelickou gitarovou hudbou (The Byrds, Love, ale aj neskorší The Beatles a mnohí ďalší), keď sa prepojil obdiv ku drogám (napr. hašiš, LSD) so záujmom o východnú spiritualitu a kvetinový a paisley vzory sa stali charakteristickými vizuálnymi znakmi celej generácie umelcov, ktorí si „otvárali vedomie“ nielen hudbou a sexom, ale tiež prírodnými aj syntetickými substanciami.

paisley vzor (zdroj: sashe.sk)

A hnutie (vlna) Paisley Underground bola recyklácia toho zvuku (avšak už nie životného štýlu) v časoch post-punkových a v časoch „indie“. Paisley Underground začínal cca okolo rokov 1981/1982 a končil už na konci 80-tych rokov, resp. máličko „lízol“ 90-te roky. V 90-tych však zase prišla z Británie iná vlna podobnej „paisley“ psychedélie v podobe tzv. „manchesterského soundu“, ktorý ale už mal iný (tanečný, breakbeatový) rytmický spodok a image ovplyvnený aj klubovou "acid" scénou (raný Blur, The Stone Roses, The Happy Mondays, Inspiral Carpets, Northside, The Mock Turtles, čiastočne aj The Farm...).

Napríklad Fools Gold od The Stone Roses, to asi poznáte všetci, to je taký zvukový benchmark, aký sound mala tá britská vlna... Ale to je úplne iný príbeh, príbeh v inej dobe... to vás teraz nebudem mýliť.

paisley vzor (zdroj: pixers.cz)

Takže naspäť k Daveovi Robackovi a k hudbe... Skončili sme pri The Rain Parade ako prvej kapele bratov Robackovcov, ktorá aj niečo vydala na oficiálnom hudobnom nosiči. Vydali jeden album EMERGENCY THIRD RAIL TRIP (1983 Enigma Records / Zippo Records), reedícia v roku 2019 vyšla na Real Gone Music. Album bol viac psychedelický než indie... Je dostupný aj na YT a je dostupný aj na zakúpenie (to je práve tá nedávna reedícia).

A pretože Paisley Underground bolo hnutie aktívnych mladých ambicióznych hudobníkov, dostávame sa do motanice názvov a zmien zostáv a rôznych bočných projektov... takže to určite dopletiem... Dosť to tam žilo. Tie kalifornské kapely sa menili aj personálne aj menom a paralelne sa diali viaceré veci a niektorí ľudia pôsobili vo viacerých skupinách, takže zrozumiteľne to usporiadať na časovej osi vôbec nie je ľahké... Spomeniem to len tak zľahka, aby sme sa rýchlo rýchlo dostali ku Mazzy Star.

Dave Roback so svojím bratom a so Susannou Hoffs mali tiež skupinu Unconscious (asi ešte pred The Rain Parade). Susanna Hoffs od roku 1982 vytvorila tiež čisto dievčenskú skupinu The Bangles ( Walk Like An Egyptian asi všetci poznáte). O skupine Unconscious neviem veľa, spomína ju len jeden zdroj, ktorý som mal k dispozícii, a nepodarilo sa mi ani dohľadať žiadnu hudbu od nich... asi len koncertovali, ale nič nevydali.

V roku 1984 vznikol projekt Rainy Day, na ktorom sa zúčastnil aj Dave Roback. Rainy Day bol jednorazový projekt, all-star band, pozostávajúci z členov viacerých skupín (The Dream Syndicate, The Three O’Clock, The Rain Parade a The Bangles) zo scény Paisley Underground. Vydali jeden album, RAINY DAY (1984, Rough Trade) na ktorom boli cover verzie obľúbených piesní skupín The Beach Boys, Big Star, The Who, Jimi Hendrix, The Velvet Underground a ďalších.

I’ll Be Your Mirror , autor: Lou Reed

gitara + spev: Susanna Hoffs, vokály: Kendra Smith

gitara, basgitara, tamburína: Dave Roback

video //www.youtube.com/embed/Zc-XeMzJ46Q

Po vydaní albumu skupiny Rainy Day (čo bol teda iba jednorazový projekt) v roku 1984 Dave Roback založil aj vlastnú skupinu Clay Alison (spolu s basgitaristkou a speváčkou skupiny The Dream Syndicate, Kendrou Smith).

Potom Clay Alison koncertovali naživo, ale v roku 1984 po vydaní double-A-side singla Fell from the Sun / All Souls zmenili meno na Opal. Následne fungovali ako Opal... V roku 1984 vydali ešte ep FELL FROM THE SUN (1984, Rough Trade), v roku 1985 ep NORTHERN LINE (1985, One Big Guitar), v roku 1987 vydali album HAPPY NIGHTMARE BABY (1987, SST / Rough Trade).

Nie všetky zdroje sa tomu venujú, ale zdá sa, že Dave Roback robil trochu chyby v tom, že si nedával pozor na pravidlo, že „dievča v skupine je problém“ a mal blízky vzťah jednak s Kendrou Smith a neskôr tiež s Hope Sandoval. To je život sám, to sa ťažko reguluje. V roku 1987 mala Hope Sandoval 21 rokov a bola... nádherná. Tak sa mu nedá veľmi čo čudovať...

A vieme si predstaviť, že sa tam už niečo dialo, pretože Kendra Smith odišla náhle počas koncertu(!) v rámci koncertného turné k albumu HAPPY NIGHTMARE BABY, ktoré prebiehalo spoločne so skupinou The Jesus and Mary Chain. Hodila basgitaru na zemodkráčala z pódia preč a nikdy sa už nevrátila...

Turné potom Opal dokončili už s Hope Sandoval za mikrofónom, ktorá sa tiež stala na nejaký čas priateľkou Davida Robacka a ja osobne si myslím, že tam bolo aj nejaké „prekrývanie“ vzťahov a preto ten náhly a nasrdený odchod Kendry Smith (tieto informácie sa však dohľadávajú ťažšie než bežné faktografické údaje). Za koncom Opal je teda asi možno hľadať „cherchez la femme“...

Takže skupina Opal končila s pôvodným repertoárom, ale novou speváčkou (Hope Sandoval) a dvojica Dave + Hope sa stala základom pre novú skupinu... s názvom Mazzy Star.

Mazzy Star oficiálne vznikli v roku 1989 v Santa Monica. Mazzy Star sa stali v 90-tych rokoch celkom silným indie-kultom. Do značnej miery aj kvôli zvláštnemu (aj keď trochu „zaspatému“) sex-appealu Hope Sandoval.

Zdvihnite ruku ten, kto si myslí, že na prelome 80-tych a 90-tych rokov bola na nezávislej (alternatívnej) scéne ešte nejaká atraktívnejšia žena, než jedna z trojice Miki Berenyi (Lush), Rachel Goswell (Slowdive) a Hope Sandoval (Mazzy Star)... Hm?!

Hope Sandoval sa narodila v Los Angeles, ale má čiastočne hispánsky a čiastočne „native american“ pôvod. Nepochádza práve z umeleckého či intelektuálneho prostredia, jej otec bol mäsiar... Ani ona sama nebola práve študijný typ a nedokončila ani strednú školu. Namiesto učenia tak cca od 13 rokov poriadne blicovala a počúvala radšej doma staré platne... V jednom rozhovore sa potom vyjadrila, že „... veď predsa väčšina ľudí neznáša chodiť do školy, tak čo...“.

V úvode svojej kariéry, to ešte bola stredoškoláčka, vytvorila folkové duo Going Home spoločne so Sylviou Gomez (gitara). Going Home dokonca koncertovali so Sonic Youth a s Minutemen.

Pretože Hope a Sylvia boli veľké fanúšičky Rain Parade, po jednom z koncertov Rain Parade (cca v roku 1984) sa im podarilo dostať do zákulisia a dať Daveovi Robackovi svoje demo. Takto sa Roback dozvedel o Hope Sandoval a zamiloval sa (asi najprv) do jej zvláštneho spevu... ako keby spievala zo sna. Na pódiu vždy pôsobila uzavreto a placho, na publikum vôbec nereagovala.

Hope Sandoval nie je len speváčka, hrá aj na klavír (klávesy), gitaru, harmoniku, rôzne perkusie (hlavne tamburínu).

Dave Roback jednak pomohol dievčatám s nahrávkami dua (spolu s ním defacto tria) Going Home a neskôr Hope Sandoval ponúkol aj spoluprácu so skupinou Opal.

V čase, keď Mazzy Star boli neaktívni (cca od roku 1997) Hope Sandoval vytvorila (od roku 2000) s bubeníkom niekdajších shoe-gazeovo noiseových My Bloody Valentine (Colm Ó Cíosóig - tak divné meno, že som ho nechcel vo vete použiť vyskloňované, lebo by sa nedalo vôbec spoznať) projekt s názvom Hope Sandoval & The Warm Inventions. Vydali celkovo 3 albumy (ostatný v roku 2016). Debutový album sa volal celkom zvláštne, BAVARIAN FRUIT BREAD (2001, Sanctuary / Rough Trade).

video //www.youtube.com/embed/gPPdpWOumuU

Projektu The Warm Inventions sa Hope Sandoval venovala (bez väčšieho komerčného úspechu) do roku 2010. A potom tiež od roku 2015. Trochu som odskočil od Mazzy Star, ale chcem si tým „vybaviť“ Hope Sandoval sólovo a vrátiť sa ku hlavnej dejovej línii.

video //www.youtube.com/embed/1gKVRlQHlN0

Po odbočke ku Hope Sandoval naspäť ku Mazzy Star a ku Daveovi Robackovi.

V roku 1987 teda Opal vydali album a napriek odchodu basgitaristky Kendry Smith stále trval kontrakt s vydavateľstvom Rough Trade na ešte jeden album, tak pokračovali aj koncerty počas nasledujúcich 2 rokov stále ako Opal a pripravoval sa druhý album s názvom GHOST HIGHWAY. Ten však nakoniec nikdy nevyšiel. Hope Sandoval nebola spokojná so vzniknutým materiálom, a tak natočili nové piesne a zmenili si názov na Mazzy Star.

V roku 1989 teda vzniká skupina Mazzy Star. Tak ako v prípade Opal, aj ich hudba bola postavená na psychedelicky nazvučenej gitare, na pomalých tempách a na retro zvuku zakorenenom v psychedélii prelomu 60-tych a 70-tych rokov s prvkami folku a blues. Akurát Opal boli o čosi psychedelickejší a Mazzy Star mali miestami aj indie-hitový potenciál.. niekedy sa tomu hovorilo „velvet blues“.

Prvý album Mazzy Star dostal názov SHE HANGS BRIGHTLY (1990, Rough Trade). Vyšiel v máji 1990.

video //www.youtube.com/embed/jzWYUomBpwg

Činnosť US pobočky Rough Trade však bola ukončená a Mazzy Star podpísali zmluvu s vydavateľstvom Capitol Records, ktorí ešte koncom roka 1990 vydali v reedícii album SHE HANGS BRIGHTLY a v rokoch 1993 a 1996 im vydali ďalšie dva albumy.

V roku 1993 vyšiel komerčne najúspešnejší a najpopulárnejší album Mazzy Stary - SO TONIGHT THAT I MIGHT SEE (1993, Capitol). Práve na tomto albume Hope Sandoval predviedla svoje najkrajšie vokálne výkony s tým svojím „warm-honey“ altom... (v angličtine alt je označovaný ako contralto ).

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_contraltos_in_non-classical_music

video //www.youtube.com/embed/H7VUO-WxppY

V roku 1994 bol z albumu vydaný singel Fade Into You , ktorý sa stal najväčším komerčným úspechom pre Mazzy Star (číslo 44 v singlovom rebríčku Billboard Hot 100 a číslo 3 v rebríčku Modern Rock Tracks. Samotný album sa stal v roku 1995 platinovým (viac ako 1 milión predaných kusov).

Spolu s úspechom singla Fade Into You sa začal predávať album a spolu s úspechom druhého albumu sa začal lepšie predávať aj prvý album a Halah (vyššie) sa stal tak nejako oneskorene ďalším hitom Mazzy Star. Mainstreamová verejnosť si nehľadá hudbu sama, väčšinou potrebuje trochu „naťuknúť“ a odkukať cez rameno, čo sa páči iným.

Fade Into You bola tak populárna, že sa stala aj predmetom aj rozsiahleho coverovania... Jeden z jej najznámejších coverov urobila skupina Dinosaur Jr..

video //www.youtube.com/embed/xpZBxY0aAag

Obal albumu SO TONIGHT THAT I MIGHT SEE patrí k najvydarenejším a najkrajším na alternatívnej scéne... či to len zase tá moja slabosť na fialovú farbu na mňa pôsobí?

Pieseň Five String Serenade je vlastne cover... to si nájdete cez tag

arthur lee - five string serenade

alebo

arthur lee & love - five string serenade

Originál je z roku 1968 alebo vyššie (nemám v tom úplne jasno, lebo skupina Love tiež nemá úplne jednoduchý životopis). Ten cover je jasný odkaz na zdroje, ktoré inšpirovali scénu Paisley Underground a neskôr aj skupinu Mazzy Star.

video //www.youtube.com/embed/IbfKJoh1lNA

V roku 1996 Mazzy Star vydávajú svoj tretí album, posledný na značke Capitol Records - AMONG MY SWAN (1996, Capitol).

Tento album bol výrazne menej úspešný než jeho predchodca, aj keď singel Flowers In December sa v UK dostal do TOP 40, čo bolo úplne ich najvyššie umiestnenie.

Objektívne to bol album s menej hitovými piesňami a tá časť swing-publika, ktorá sa na Mazzy Star „prilepila“ až vo vlne nadšenia z druhého albumu, sa rýchlo aj „odlepila“ a našla si nejaké nové kone...

video //www.youtube.com/embed/5yGH0uvDNdM

A navyše do toho začala robiť „problémy“ Hope Sandoval, ktorá mala pocit, že sú pod tlakom od veľkej značky. A chcela, aby Mazzy Star mohli ísť vlastnou cestou a vlastným tempom („we could do our own thing and go at at our own pace“) a byť mimo toho, aby boli strojom na zarábanie... Capitol ich nakoniec (asi aj celkom rád) vyviazal zo zmluvy... Mazzy Star objektívne v tom čase boli na krivke, ktorá smerovala dolu (aspoň čo sa predajov týkalo).

Takto zahrali svoj hit Flowers In December v novembri 1996 v holandskom programe 2Meter Sessies.

video //www.youtube.com/embed/nrgtUUG_rp8

Od roku 1997 si Mazzy Star dali pauzu a vlastne už nikdy sa nedali dohromady až v takej intenzite, ako to bolo predtým. Hope Sandoval medzitým spolupracovala s viacerými veľkými menami alternatívnej scény (The Jesus & Mary Chain, Mercury Rev, Death In Vegas, The Chemical Brothers...).

V roku 1999 Dave Roback produkoval a mixoval dve piesne na albume CENTRAL RESERVATION (1999, Heavenly Records) anglickej pesničkárky Beth Orton. Za tento album získala Beth Orton svoju druhú Mercury Music Prize a v roku 2000 ocenenie Best British Female Artist v rámci BRIT Music Awards.

video //www.youtube.com/embed/WPE6AdpEdDo

Dave Roback a Hope Sandoval mali napísané nejaké nové piesne, ktoré mali byť určené na štvrtý album. V roku 2000 prebehlo niečo ako „miniturné“, ale album z toho nakoniec nebol a Hope sa začala realizovať v projekte The Warm Inventions (viď vyššie). Vydala s ním tri albumy v rokoch 2001, 2009 a 2016.

Na konci roku 2011 vydali (digitálne) Mazzy Star double-A-side singel Common Burn / Lay Myself Down a začiatkom roku 2012 ho vydali aj fyzicky na modrom vinyle. A bol to trochu modernejší, čistejší zvuk... veď ubehlo nejakých 15 rokov od ostatného releasu Mazzy Star.

Album sa na základe toho očakával čoskoro, ale vlastne bolo treba čakať ešte dosť dlho. Medzitým niektoré piesne postupne prezrádzali publiku počas koncertov.

Štvrtý album SEASONS OF YOUR DAY vyšiel až v septembri 2013 na vlastnej značke Rhymes of An Hour. Po cca 17 rokoch od tretieho albumu. Na nahrávaní albume sa zúčastnilo aj niekoľko hostí vrátane Hopeinho parťáka z The Warm Inventions. Album bol čiastočne nahrávaný aj v Nórsku, kde Dave Roback v tom čase žil.

video //www.youtube.com/embed/65j-BDj9yEc

V roku 2014, pre účely akcie Record Store Day, Mazzy Star vydávajú non-album-single I’m Less Here . Limitovaných zberateľských 3000 kópií na čírom vinyle vo farbe „coke-bottle“, ale aj ako digital download. Je to staršia vec ešte z 90-tych rokov... ale prearanžovaná.

video //www.youtube.com/embed/EmQhNp5rr3Q

V novembri 2016 vydávajú Hope Sandoval & The Warm Inventions svoj tretí album UNTIL THE HUNTER na vlastnej značke Tendril Tales. V roku 2016 Hope Sandoval tiež spolupracuje s trip-hopovou legendou Massive Attack na singli The Spoils (klip, v ktorom vystupuje Cate Blanchett je veľmi zaujímavý, odporúčam).

V júni 2018 Mazzy Star urobia ešte niekoľko koncertov v Sydney Opera v rámci festivalu VIVID Live a vydajú 4-piesňové ep STILL (2018, Rhymes of An Hour), na ktorom skombinovali nové veci a staršie piesne z 90-tych rokov (napr. alternate-verzia skladby So Tonight That I Might See ). Épečko vyšlo aj ako spomienka na ich bubeníka (Keith Mitchell) a stage managera (Tom Cashen), ktorí zomreli v priebehu roka 2017 na rakovinu.

video //www.youtube.com/embed/D-vD6QyuGgg

No a to je koniec Mazzy Star... Dave Roback je už tiež preč.

Mazzy Star nedosiahli (podľa mňa) až tam, kam mohli, ale bolo to hlavne na základe ich rozhodnutia, že nechcú mať veľa spoločného s hudobným biznisom.

Mazzy Star je predovšetkým špecifická americká záležitosť, ale aj Európan, ktorého zaujíma recyklácia starších psychedelických hudobných postupov a má chuť nechať na seba pôsobiť poetiku a abstraktnú obrazovosť textov Hope Sandoval...

Fields of light

They hold me inside

Count my stars, they are lucky in the sky

There's a time

When you go off the line

And all my things, look like someone else's memories

... sa môže cez Mazzy Star dostať na také miesta, až sa mu nebude chcieť vrátiť späť na Zem.

R.I.P. Dave... Pomáhal si nám spomaliť.