diel 42 - rubrika: podobnosti

Powerplay of the Week, blog o alternatívnej hudbe, diel 42, v Bratislave, 18. marca dvetisíc dvadsať

Podobnosti je rubrika (seriál) o rôznych podobnostiach a spojitostiach v oblasti alternatívnej hudby. Často aj podobnostiach nehudobných. Jeden diel už bol aj o podobnosti grafického návrhu (artworku) na obale albumov...

Je to príležitostná rubrika. Dosť neplánovaná... Mňa samého prekvapuje. Objavuje sa podľa toho, čo mi práve napadne, akú podobnosť si práve všimnem. A dokonca si občas možno aj budete ťukať na čelo, že vy tam žiadnu podobnosť nevidíte. Tomu sa úplne vyhnúť nedá, ale ja sa vždy budem snažiť aspoň naznačiť, či vysvetliť, v čom tú spojitosť vidím.

Dnes ide o podobnosť hudobnú. Sledujte, čo hrá klavír.

Keď vidíte len tak napísané Sol Seppy, nijako vám nenapadne, že to je dievča... (resp. žena... na konci tohto roku bude mať 40 rokov).

Je to Angličanka, narodila sa vo Wimbledone. Jej skutočné meno je Sophie Michalitsianos. Hm, zní to tak řecky... A fakt nejakú grécku krv v rodine teda má, lebo vyrastala aj v Austrálii aj v Grécku. Je vyštudovaná klavíristka a čelistka, študovala aj komponovanie a orchestráciu.

Sol Seppy spolupracovala s americkou skupinou Sparklehorse na albumoch GOOD MORNING SPIDER (1998, Capitol Records) a IT‘S A WONDERFUL LIFE (2001, Capitol Records), na ktorých naspievala vokály a nahrala party čela a niektoré party klavíra.

Dnes majú prednosť podobnosti, takže potrebujem dostať k sebe (resp. za sebou) piesne podobné. Ale na záver textu vám nalinkujem aj Hundreds of Sparrows z albumu GOOD MORNING SPIDER, aby ste počuli aj trochu z tej spolupráce Sol Seppy a Sparklehorse.

Takže v rokoch 1998 až 2001 Sol Seppy spolupracovala so Sparklehorse a hoci Angličanka, zostala žiť v USA, niekde v okolí NYC.

Začiatkom apríla 2006 vydala svoj prvý album THE BELLS OF 1 2 na značke Grönland Records. Na albume je 12 piesní, ktoré si napísala, nahrala a sprodukovala Sol Seppy sama.

V októbri toho istého roku 2006 vydala ešte minialbum PSSSCHEEOW (2006, Grönland Records) s ôsmimi skladbami (3 skladby z toho sú však len také drobnosti do dvoch minút).

A v roku 2018 vydala album I AM AS YOU ARE (niekedy označovaný ako I.A.A.Y.A.), ale vyzerá to, že si ho vydala sama a iba elektronicky (na stiahnutie). Nespolupracuje so žiadnym vydavateľstvom, náklady na nahrávanie tak nejako crowdfunduje... čím ďalej tým menej hudby je od nej... čo je škoda... Potreboval by som rozhodne viac takejto hudby ako bol jej album THE BELLS OF 1 2.

Ale spolu s manželom majú nejaké hudobné štúdio v Knoxville, Tennessee.

No dobre... tak sledujte, čo hrá klavír, hlavne od 01:22 a potom od 03:13.

Human je z albumu THE BELLS OF 1 2.

video //www.youtube.com/embed/xQhbx1KHrbk

BORN IN THE UK bol piaty štúdiový album anglického pesničkára Damona Gougha z Boltonu (Lancashire / Anglicko / UK), vystupujúceho pod menom Badly Drawn Boy. A s pletenou vlnenou čiapkou na hlave.

Album vyšiel už na veľkej značke EMI po ukončení kontraktu s XL Recordings. Album spoluprodukoval Nick Franglen zo skupiny Lemon Jelly.

Badly Drawn Boy chcel albumom vyjadriť, aké je to byť Angličanom (Britom) a vyjadriť hrdosť na to, že je Angličan. V tlačovej správe ku vydaní albumu uviedol: „I want to stand up and say I’m proud to be English... Being proud of where you’re from is part of being a human being“.

Album vznikal pomerne ťažko. Prvú jeho prvú nahranú verziu Gough zničil (zmazal), lebo s ňou nebol spokojný... A potom makal ako blázon, aby to nedopadlo ako pri prvom pokuse... Vraj si dal plán, že urobí jeden song denne... Z toho mu vzniklo viac ako 60 hudobných motívov. 25 z nich dokončil do finálnej podoby a nahral... 12 piesní dostalo finálny mix a boli zaradené na album.

Promises vyšlo 16. októbra 2006 na albume BORN IN THE U.K. (2006, EMI / Twisted Nerve / Astralwerks).

Na rok 2020 pripravuje Badly Drawn Boy nový album. Zatiaľ vyšiel (koncom januára 2020) singel Is This a Dream? .

Aj u Sol Seppy, aj Badly Drawn Boy-a sledujte klavír...

video //www.youtube.com/embed/tJIrsCsKxgw

A tu je ešte tá vyššie sľúbená Hundreds of Sparrows ako spolupráca Sol Seppy a Sparklehorse na albume GOOD MORNING SPIDER (1998, Capitol Records).

Sol Seppy v tejto skladbe zodpovedá za sprievodný vokál a čelo...

video //www.youtube.com/embed/CzdLEodNfRg