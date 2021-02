diel 49 - rubrika: moje najhranejšie v januári 2021

Powerplay of the Week, blog o alternatívnej hudbe, diel 49, v Bratislave, 11. februára 2021 - Vilde, Neil Frances, Billy Nomates, Tim Hart, Buzzy Lee má konečne album!, Julia Jacklin sa presťahovala a SOPHIE to zabalil(a) úplne

Moje najhranejšie za mesiac január 2021. Čo to vlastne je?

Keď som si svojho času vymyslel novinkovú rubriku „čerstvejšie než treska“, mal som ambíciu, mať tam nové veci. Naozaj čerstvé novinky. A to sa mi teda vôbec nepodarilo.

Ak vo februári 2021 ešte nemám zverejnený (aj keď takmer pripravený) diel s novinkami z obdobia apríl-jún 2020... tak to sa úplne míňa pôvodne zamýšľanému účelu :-) Viac ako 6 mesiacov staré veci už ťažko môžem nazývať novinkami.

Ale nezanevrel som na tú rubriku. Ponechám ju takú "obzeraciu sa". Ani ju nebudem premenovávať. Aj keď s tou "čerstvosťou" ona už teraz vlastne zavádza. Ponechám ju ako taký prehľad jednotlivých období roka, hoci vždy dosť oneskorený.

Počúvanie robím síce denne, ale prípravu blogového obsahu iba občas, lebo zatiaľ sa musím ešte aj živiť :-) A rešeršovanie podkladov vyžaduje pomerne slušné časové investície (všetko v hlave rozhodne nepodržím), ktoré sa nezhodnocujú nijako inak, len dobrým pocitom. Niekedy ani tým :-)

A tak som si povedal, že si tu vytvorím ešte jednu rubriku, v ktorej vždy na prelome mesiacov vyberiem zopár vecí za minulý mesiac, ktoré som najviac "točil". V ideálnom prípade jednu... ej, ale sa ja poznám, že vybrať len jednu bude problém :-) Ale to závisí aj od úrody za ten-ktorý mesiac.

Mali by to byť nové veci. Veci vydané v predošlom mesiaci. A táto rubrika by mala byť taký "expres", ktorý nestojí pri každej vŕbe, ale vyberie len zopár najvýznamnejších zastávok.

Názov vlastne tiež zavádza (lebo najhranejšie môžu v konkrétnom mesiaci byť aj dávno vydané nahrávky), ale bolo to myslené akože "moje hity za mesiac xxxx", len som nechcel zneužívať slovo "hit".

Slovo-popri-tom bude len také stručné, len také kratšie "flešové" správy. Nepôjdem veľmi do podrobností. Aby som sa nestratil po krk v rešeršovaní.

Thomas Vilde je zo Stockholmu (Švédsko). A je to počuť. Spieva takým tým (typickým) vysokým severským mužským hlasom, ktorému hovorím "nordický tenor" :-) Žánrovo je to elektronický indie-pop alebo alt-pop.

Vilde povydával toho v ostatných mesiacoch viac (dokonca na konci júna 2020 album ATOPIA), ale Hazel je vysoko nad jeho priemerom a je atraktívne zaranžovaná. Krásne nabasovaná, aj ten kvázi stoptime (02:39) je mňam. Zatiaľ to najlepšie, čo som od neho počul.

video //www.youtube.com/embed/7aRJu3KyFtQ

Názov Neil Frances trochu klame telom, lebo pôsobí ako meno, ako pseudonym jednej osoby. V skutočnosti je to austrálske duo - Jordan Feller a Marc Gilfry. Stretli sa v roku 2012... a nič. Nič sa nedialo.

Až o 4 roky neskôr (2016) Jordan zavolal Marcovi a požiadal ho o vokály ku jeho demám... Tak nejako vraj vzniklo duo Neil Frances.

Jordan Feller vyrastal v Sydney, nejaký čas žil v Londýne a nakoniec skončil v Los Angeles.

Naproti tomu Marc Gilfry je „Kalifornčan ako repa“ (ak existuje „Slovák ako repa“, bohvie, ako hovoria rodenému Kalifornčanovi?). Pochádza z Rancho Cucamonga. Vyrastal u svojej tety a strýka a u nich doma sa počúvalo všeličo - opera, disco aj hip-hop... to je základ eklektického štýlu Neil Frances.

Debutové ep vraj vydali v roku 2018 (TOOK A WHILE), ale ja som dohľadal aj nejaké skladby z roku 2017. Každopádne TOOK A WHILE je hodne tanečné ep (pozri napr. Ask Me Anything ).

Svojho času urobili aj cover verziu songu Music Sounds Better With You , pôvodne od francúzskych Stardust. Už v originále to bolo super.

Falling For You je nový singel, ktorý bol vydaný v januári. Krátka svižná tanečná vec okolo 3 minút. A keď je tam ten tučný basový syntezátor (od 00:20) akoby od New Order, tak ja som dosť uspokojený. Ako málo mi stačí, že? :-)

Pozor, nemýliť si s americkou skupinou (interpretom) Neal Frances, ktorý je hudobne inšpirovaný 70-tymi rokmi.

video //www.youtube.com/embed/aX0NxLabZV0

Billy Nomates sa v skutočnosti volá Tor Maries. (Existuje aj story-behind, ako prišla k tomuto názvu, ale o tom možno inokedy).

V auguste 2020 vydala svoj prvý album BILLY NOMATES, na značke Invada Records, ktorú vedie Geoff Barrow (kedysi zo skupiny Portishead). Ale kým som si vôbec stihol prejsť album, tak už má von aj niečo nové, čo na albume nevyšlo. Singel Heels aj s klipom.

Inak, Briti majú istú tradíciu hudby, ktorú tvorí "robotnícka trieda". Aj preto má Billy Nomates trochu taký punkový feeling. A drsnosť. (Aj keď striktne posudzované to punk nie je a recenzenti tvrdia, že ide skôr o tzv. no-wave).

Len rozmýšľam, kde sa nachádza tá "šikmá veža" z klipu. Tori je z Leicesteru.

video //www.youtube.com/embed/uPQW8GIVgB4

Tim Hart je bubeník austrálskej indie-folkovej skupiny Boy & Bear, ale vydal už aj svoje sólové albumy. V rokoch 2012 a 2018. Na vydanie je teraz pripravený jeho tretí sólový album WINNING HAND a Steady As She Goes je tretí singel z tohto albumu.

Krásna indie-popová „rádiovka“... tak trochu britská. Pripomínajúca trochu skupinu Teenage Fanclub. Takých piesní sú tisícky (aj viac)... a nikdy neprestanú prichádzať (hlavne z USA a Británie). A mňa nikdy neprestane baviť ich počúvať.

Vietnamec z tržnice by povedal: "taký istý... ale iný".

video //www.youtube.com/embed/GZqI20Iw_gQ

A už asi aj tuším, čo budem mať v budúcom mesiaci (vo februári) najpočúvanejšie. Ja fakt milujem jej hlas.

V piatok 29. januára 2021 na značke Future Classic vyšiel SPOILED LOVE - debutový album Sashi Spielberg, Buzzy Lee (viac o nej pozri PWP20).

Na novom albume opäť významne spolupracovala s Nicolasom Jaarom. Album je v pomalších tempách. 9 skladieb, z toho 2 kratšie inštrumentálky. Na albume sa však nenachádza taký hit, ako bol Coolhand z jari 2018.

Minimalistická produkcia, album je viac intímny než alternatívny... Aj bol nahrávaný v izolácii v severnom Taliansku.

"And this experience was way heavier - it was really just us in northern Italy, like we were even staying in the studio. You can’t get closer than that, so it was really, really close. And I think what comes out of that is just a really intimate record, because you have no choice but to really just be with each other and be with the music and then be with food. That’s it, that’s all." (ourculturemag.com)

Album SPOILED LOVE bol nahrávaný v roku 2019, takže pre Buzzy Lee nie je až tak aktuálny :-) Ale tie songy jej pripomínajú jednotlivé obdobia, tak ako zbierka jej flakónikov od parfémov. Áno, cez vône človek naozaj dokáže cestovať v čase (= pripomenúť si staré pocity). Čuchová oblasť mozgu je masívne prepojená s pamäťovými stopami (úložiskami). Je súčasťou vývinovo starších štruktúr mozgu (ktoré máme v zásade spoločné aj s nižšími živočíchmi).

A Sasha Spielberg má veľké plány, lebo vraj ďalší album chystá nahrávať už od konca februára. Keď je pri chuti, treba to využiť.

Prečítajte si celkom zábavný a zaujímavý rozhovor s ňou:

https://ourculturemag.com/2021/01/29/artist-spotlight-buzzy-lee/

Takto končí album SPOILED LOVE (2021, Future Classic).

All The While . Spôsob spievania je v refréne takmer až kate-bushovský resp. blue-roseovský (ku Blue Rose, resp. Laure Groves sa ešte dostanem, ale vaše samoštúdium tiež nie je vylúčené).

video //www.youtube.com/embed/jDmN0kDFpGI

No a v októbri 2020 vydala Julia Jacklin (pozri aj PWP03) lockdownový singel To Perth, Before the Border Closes (+ na b-strane song Cry ). Na značke Sub Pop v rámci série Sub Pop Singles Club.

Lockdownový singel je to len čiastočne (hlavne bezútešným videoklipom, ktorý opäť natočil jej dvorný video-director Nick Mckk a ona ho režírovala). Je to predovšetkým pieseň o sťahovaní z Melbourne do Perthu a o obavách z toho, že strácame niečo, čo sme si na jednom mieste vybudovali a nevieme, či budeme na to vedieť nadviazať na novom mieste a nevieme, či sa novému životu dokážeme dobre prispôsobiť. "Everything Changes" si vraj Julia hovorila ako mantru, aby si zmenšila úzkosť.

Tiež nemám veľmi rád zmeny... hlavne tie prudké.

Ja som sa o singli náhodne dozvedel až koncom roka 2020 a až v januári 2021 som ho poriadne "prevetrával". Preto som ho zaradil do mojich najhranejších za január 2021.

video //www.youtube.com/embed/3Ck5b91CeEw

Sophie Xeon vystupujúci(ca) pod menom SOPHIE, náhle zomrel(a) 30. januára 2021. Sophie bol(a) pôvodne zo Škótska (Glasgow). Dídžej(ka), producent(ka), elektronická hudobníčka. Aktívna na tanečnej elektronickej a popovej scéne približne od rokov 2013/2014, mal(a) za sebou spolupráce s mnohými popovými interpretmi (Charli XCX, Cecile Believe, FKA Twigs, Lady Gaga, ale aj Madonna) a tiež svoj sólový album v júni roku 2018, ktorý získal aj nomináciu Grammy Awards v kategórii Best Dance/Electronic Album.

Časť jej aktívneho umeleckého života sa snažil(a) fungovať dosť anonymne, neskôr priznane ako trans-žena (biologicky muž). Nenašiel som jeho(jej) meno z mužského štádia života, ale stage name SOPHIE si vybrala vraj aj preto, lebo "it tastes good and it's like moisturiser". To fakt nie je vyjadrenie z mužskej hlavy :-)

Nie žeby som išiel zo všetkých jeho(jej) výstupov do kolien, niečo z tej produkcie boli dosť gýče... ale je potrebné uznať, že miestami vytváral(a) aj celkom zaujímavé zvuky, akoby poskladané z jednotlivých plôch a tzv. "dronov" (aj ich pomenovával(a) po materiáloch... latex, baloon, metal, plastic a pod...) a miestami aj z celkom atraktívnych "heavy" rytmov, ktoré sa motali okolo alternatívy (napr. v blízkosti electra alebo techna)... Celkovo to bolo žánrovo ťažko zaraditeľné a spomínali sa názvy ako avant-pop, hyper-pop, experimental-pop, glitch-core... a niekedy len pop. V hudobnej tlači sa to hemžilo titulkami "The producer taking pop to the future" a podobne... Pre mňa bol SOPHIE najstráviteľnejší, keď sa hral som zvukom 80-tych rokov.

Is It Cold In The Water je z jeho(jej) jediného albumu OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES, ktorý vyšiel v roku 2018 na značkách MSMSMSM (to bol Sophiin label) a Future Classic.

video //www.youtube.com/embed/RxyT8PRSDRo

Ostatný (teda vlastne už posledný) singel Unisil vydal(a) koncom januára 2021.

Vždy som si hovoril, že to najstrašnejšie, čo je na smrtiach, je to, že sú veľmi často banálne. Aj SOPHIE takto zomrel(a). V Aténach (v tých gréckych) po páde o strechy trojposchodovej budovy. Vraj chcel(a) urobiť fotku splnu mesiaca. Dá sa odtušiť, že sociálne siete a vytváranie contentu na sociálne siete majú tak na rováši ďalší banálny mord.

Psalms je spolupráca SOPHIE a FKA Twigs.

video //www.youtube.com/embed/0sGu4yb_R_o

Aké poučenie pre Slovenskú republiku (a pre krajiny V4 plus krajiny Balkánu, tzn. krajiny strednej a východnej Európy, niektoré aj členské krajiny EÚ*) vyplýva z prezidentských volieb v USA?...

Áno poučenie...

* mám na mysli krajiny, ktoré sú považované v širšom zmysle za súčasť euro-atlantickej civilizácie, ale ktoré nie sú priamo Západom - dávam teda pre potreby tohto textu do kontrastu "vyvinutý" Západ a "nevyvinutý" zvyšok euro-atlantickej civilizácie, resp. Západ versus krajiny so socialistickou minulosťou a teda istým "civilizačným deficitom"

To poučenie znie: NIKDY NEPRIPUSTIME ELEKTRONICKÉ VOĽBY!

NIKDY NEPODPORME ELEKTRONICKÉ VOĽBY. Naozaj nikdy!

Ani nedávajme hlas stranám, ktoré budú mať takúto ponuku (akože straaašne pohodlné "online voľby") vo svojom volebnom programe!

Súčasná právna úprava na Slovensku (a predpokladám, že aj v ostatných krajinách strednej a východnej Európy) je dostačujúca. Umožňuje ohraničený rozsah indikácií , kedy sa môže voliť korešpondenčne (zaslaním hlasu poštou) a kedy tento hlas musí najneskôr byť doručený, aby mohol byť započítaný do "volebnej urny“.

A nie je potrebné žiadne rozširovanie indikácií umožňujúcich dištančné hlasovanie a už vôbec nie je potrebné (nijako! aj keď rozumiem, že výsledné spracovanie na štatistickom úrade sa deje cez nejaké elektronické úložisko výsledkov z jednotlivých volebných okrskov) elektronizovať volebný proces (hlasovanie, udelenie hlasu) a spracovanie (parciálne spočítavanie) hlasov.

Elektronické voľby sú hackovateľné voľby (tzn. elektronicky zraniteľné voľby). Ak by v nejakej (totalitnej) budúcnosti bol ustanovený štandard elektronických volieb, voľby by vyhrávali už len tí, ktorí mocensky ovládajú tajné služby. A tí, ktorí sú prepojení s firmou, ktorá dodáva hlasovací softvér a hardvér. (Resp. naopak... firma by bola veľmi špeciálne vybratá alebo dokonca vytvorená, aby bolo všetko pod kontrolou... veď viete... niečo ako kauza SkyToll.)

Bežné analógové voľby sú ďaleko menej náchylnejšie na manipuláciu a na lož, než voľby elektronické...

Ak (vo všeobecnosti) robíte "analógový podvod", musíte pripraviť veľkú akciu, do ktorej musí byť zahrnuté relatívne veľké množstvo ľudí, ktorí musia fyzicky (analógovo) vykonať niečo konkrétne, niečo parciálne, aby bol docielený požadovaný výsledok. A to je pri voľbách veľmi zložité, lebo sú tam nastavené nejaké kontrolné mechanizmy, ktoré počítajú s politickou pluralitou. A všade je kopec (fyzických) očí. Ale elektronický podvod je možné na personálnej úrovni stlačiť na pár zasvätených osôb. Navyše, elektronický podvod nie je ľahkovážne na očiach, ale deje sa v nám neprístupnom svete plošných spojov a nehmotného (dátového) sveta núl a jedničiek.

Ak udeľujete hlas analógovo a analógovo ho vhodíte do urny , podstatnú časť hlasovacieho procesu kontrolujete vy (ako volič). Ak posielate svoj hlas poštou, už do toho vstupujú vmedzerené subjekty . Ktoré nedokážete kontrolovať. Doručia, nedoručia? Neviete...

A keď dokonca zadávate svoju voľbu na dotykovej obrazovke akéhosi elektronického hlasovacieho stanovišťa, absolútne neviete, čo sa deje v jeho vnútri . Neviete, či vaša voľba na vstupe rovná aj výstupu ... Neviete koľko malvéru sa v ňom nachádza. (A malvér je ľahké schovať.)

Ani v analógových voľbách nemáte plnú kontrolu nad spracovaním vášho hlasu.

Ale v elektronických voľbách vám naozaj zostáva iba slepá viera... Výhradne slepá viera.

A (potenciálne) abnormálne veľký technologický dohľad na volebným procesom získavajú technologické firmy... A ak voľby majú byť "oslavou demokracie" ako sa klišéovito často tvrdí, tak asi nie je dobré, keď do samotného procesu by (hoci len potenciálne) mohol vstupovať súkromný subjekt(!), ktorý nastavuje funkcionalitu a spoľahlivosť elektronického hlasovacieho systému. Globalisti síce spôsobili to, že nadnárodné firmy dnes majú moc porovnateľnú (aj väčšiu) ako štáty, ale to je niečo, čo už dnes je schopné zničiť kapitalizmus, takže... takže to netreba ďalej stupňovať a netreba tieto trendy zasahovania podnikateľských subjektov do politiky podporovať.

Je teda výrazne lepšie, ak hlasovací systém je klasický (papierovo-analógový) a elektronicky ho (aj to veľmi jednoducho, lebo ide len o jednoduchý aritmetický súčet + parciálne štatistické spracovanie za jednotlivé okrsky, okresy a kraje) spracováva až štátna autorita. Elektronické spracovanie žiadnych volebných výsledkov (a ani žiadnej časti volebného procesu) nepatrí do rúk súkromného subjektu.

Problém, ktorý v USA teda vznikol v súvislosti s prezidentskými voľbami 2020 je nielen problémom medzi neomarxizmom (demokrati) a konzervativizmom (republikáni), ale aj problém, že si Američania (nezodpovedne) nechali elektronizovať a sprivatizovať voľby. Nikdy by nenastali také rozsiahle diskusie o regulérnosti volieb, ak by americké prezidentské voľby (a s nimi spojené ďalšie voľby nižšieho rádu) zostali analógovo-papierové.

Takže nikdy žiadne elektronické (online) voľby!!! Aj keby voľby mala byť tá najprimitívnejšia, najspiatočníckejšia časť reality v budúcej vraj-vysoko-technologickej spoločnosti (aj keď... to sú aj tak len vlhké utopické sny o "informačnej spoločnosti" a o štvrtej priemyselnej revolúcii... lebo ako sa vraví... "kravu online nepodojíš"). Život je zo svojej podstaty analógový a nikdy nebude plne digitalizovaný. Kto tvrdí opak, pozerá priveľa sci-fi filmov...

V prípade volieb je potrebné byť staromódni... Príďte a udeľte (fyzicky) svoj hlas. Nič iné nepripustite! Buďte voličom, ktorý kontroluje svoj hlas až do krajnosti. Nikdy nezverte svoj cenný hlas ani poštovým či kuriérskym službám a už vôbec nie akémusi digitálnemu meta-priestoru. Príďte osobne a hlasujte.

Digitalizácia bežných činností života síce prináša isté pohodlie resp. "bezkontaktnosť" (čo je zjavná výhoda aj v covidových časoch), ale prináša aj stratu súkromia a stratu kontroly nad svojím životom, z dôvodu zanechávania "digitálnej stopy". Ak chcete platiť hodinkami, lebo ste tak hrooozne moderní, v poriadku... pre mňa za mňa, plaťte si hodinkami. Ak je elektronická platba len "optional" a nie "default", je to ešte stále dobré...

Nebudem sa na tomto mieste sa zaoberať tým, či k volebnému podvodu v USA v novembri 2020 došlo alebo nedošlo (na to mám málo priamych a relevantných informácií), ani nebudem analyzovať či ten "flame" čo vznikol, nejako súvisí s osobnostnými špecifikami kandidátov.

Čo však možno povedať bez pochybností, je to, že spory o regulárnosť prezidentských volieb v USA nastali aj preto, lebo tie voľby už sú (svojou formou) príliš elektronické, príliš digitálne. A teda nedôveryhodné... Tzn. že sa teda technologický pokrok dostal príliš ďaleko a v niektorých aspektoch ľudskú spoločnosť komplikuje a nepomáha jej.

Veľké pochybnosti vzbudzuje aj model (v niektorých štátoch US federácie), keď nie je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti (ale to nie je predmetom tohto článku). Ale to je špecificky US-záležitosť a dúfam, že do stavu takejto do očí bijúceho bordelárstva sa (čo sa týka volieb) snáď v našich krajoch ani nikdy nedostaneme. Až sa USA stanú (demograficky) okolo roku 2060 hispánskou krajinou, bordel a ekonomický úpadok ešte len príde. (Niektoré modely predpovedajú, že sa USA stanú "minority white" krajinou už okolo roku 2045).

Naša právna úprava hlasovacieho procesu je dostačujúca a nemali by sme ju meniť. Ani by nemal byť rozširovaný rozsah tzv. "dištančného hlasovania" (ani rozširovaním taxatívne vymedzených skupín občanov, ktorým bude dištančné hlasovanie umožnené, ani rozširovaním časového obdobia, v ktorom bude možné dištančnú voľbu realizovať) a už vôbec by nemali byť realizované kroky ku tzv. online voľbe. Napr. ku elektronickému hlasovaniu z osobného počítača od vás z domu.

Nech už sa cítite akokoľvek moderne, nie vo všetkom je vhodná a výhodná elektronizácia a digitalizácia... Lebo elektronizácia je jednak zraniteľná a druhak ju neviete svojimi vlastnými silami kontrolovať tak, aby ste si vedeli zabezpečiť svoje vlastné súkromie.

A tak pred nami stoja minimálne dve dôležité úlohy pre ďalšie desaťročia:

1) Nenechať si zobrať spiatočnícke "papierové" peniaze.

2) Nenechať si zobrať spiatočnícke "papierové" voľby.

Lebo ak toto dopustíme, tak potom nás už naozaj čaká len "gulag s wifinou"

(ako to vtipne nazvala česká ekonómka a novinárka p. Lenka Zlámalová).

Prečo som v úvode odčlenil krajiny strednej a východnej Európy od Západu?

Odčlenil som ich z hľadiska nerovnakej historickej skúsenosti a nerovnakého tempa vývoja. My dnes nevieme, ako sa bude vyvíjať Západ... a začína byť čoraz zjavnejšie, že nie všetky výdobytky a módy Západu by sme mali v strednej a východnej Európe nekriticky preberať. To, že sme civilizačne o niekoľko desiatok rokov pozadu za Západom (a Rusko, Ukrajina a Bielorusko je cca 30 - 50 rokov civilizačne zase za nami), nás dnes paradoxne chráni pred extrémami a pred nezodpovednými experimentami, s ktorými sa dnes Západ potýka. A naše spiatočníctvo nás chráni aj pred experimentami s nadmernou digitalizáciou každodennej reality.

Staňte sa preto aj vy hrdými ODPIERAČMI DIGITALIZÁCIE VOLEBNÉHO PROCESU!

Britský ľavicový denník The Guardian priniesol správu, že poslanec nórskeho parlamentu Petter Eide navrhol hnutie Black Lives Matter na Nobelovu cenu za mier za rok 2020 (uzávierka pre návrhy bola 1. februára 2021).

Black Lives Matter has become a very important worldwide movement to fight racial injustice. They have had a tremendous achievement in raising global awareness and consciousness about racial injustice.

They have been able to mobilise people from all groups of society, not just African-Americans, not just oppressed people, it has been a broad movement, in a way which has been different from their predecessors.

Studies have shown that most of the demonstrations organised by Black Lives Matter have been peaceful. Of course there have been incidents, but most of them have been caused by the activities of either the police or counter-protestors.

Petter Eide je členom a poslancom Socialist Left Party (Sosialistisk Venstreparti), ktorá je aj súčasťou Nordic Green Left Alliance. To znamená zelení a červení (=neokomunisti) na jednej hromade.

Petter, takže o mieri hovoríš, že? :-)

No dobre teda... veď sa aj hovorí, že keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Takto napríklad lietajú triesky v Kalifornii.

video //www.youtube.com/embed/KyiPefY9GBQ

Sfanatizované, zbesneté ľavicové deti na ulici... Rodičom doma radšej ani nepovedali, čo cez deň robili.

Fun fact: vraj bol zaznamenaný taký fenomén, že bielych amerických mladých mužov handicapovalo pri nadväzovaní erotických kontaktov (alebo vôbec kontaktov) s bielymi americkými mladými ženami, keď sa nezúčastňovali protestov BLM.

Neprotestuješ, nezasunieš...

Aká temná hlbinná dynamika, že? Tak to sa potom dá rozumieť tomu nasadeniu. Musíš predsa pred samičkami predviesť svoje farebné perie a nejako excelovať v tej horde ostatných samčekov...

video //www.youtube.com/embed/NH8nhqQbd28

Áno, medzi protestujúcimi boli aj naivnejší , aj šikovnejší . A tí naivnejší vlastne vytvorili priestor pre tých šikovnejších... V istom štádiu už sa brzdí dosť ťažko.

video //www.youtube.com/embed/MS5C38kayWI

V komentároch pod videami sa objavovalo aj toto:

Is this how they believe communism plays out in real life?

Viac o nominácii Black Lives Matter na Nobelovu cenu za mier tu:

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/29/black-lives-matter-nobel-peace-prize-petter-eide-norweigan-mp

Armáda (v ktoromkoľvek štáte) je veľmi špecifickou podobou štátnej služby. Armáda má (hoci väčšinou fungujúca v čase mieru) za úlohu plniť jednu z najpodstatnejších úloh, ktorú občan zveruje štátu v rámci tzv. spoločenskej zmluvy. A to zabezpečovanie bezpečnosti. A na rozdiel od Polície SR armáda má za úlohu garantovať tú zložku bezpečnosti, ktorá je snáď najzásadnejšia - a to je vonkajšia bezpečnosť, geopolitická bezpečnosť, strategická bezpečnosť (od ktorej závisí existencia alebo neexistencia štátu... viď napr. Mníchov '38).

Občan preto prirodzene očakáva, že služba v armáde bude akousi rehoľou. Vojak nesmie byť príliš rozmaznaný a zameraný na seba, ale skôr na svoju (hoci našťastie väčšinou mierovú) "misiu". Pri armáde ide v prvom rade o jej poslanie a občan aj očakáva, že vojak bude konfrontovaný s istou mierou asketizmu smerom k svojej osobe pri plnení bežných úkonov v armáde. Čo je spojené aj s istým nepohodlím, resp. istým minimalizmom.

Služba v armáde v zásade priťahuje aj takéto typy ľudí. Ľudí, ktorí si nepotrpia na pohodlie, dokonca ľudí, ktorým nerobí problém vnímať realitu v istých schémach (lebo rozkazy vylučujú diskusiu alebo rozmýšľanie). V socializme sa omnoho viac hovorilo o fenoméne "zelené mozgy" než dnes... v časoch profesionálnych ozbrojených síl bez politického náteru je lepšie hovoriť o profesionáloch. Ale je na mieste vyberať na tento účel ľudí tzv. emocionálne stabilných až emocionálne plochejších. Nemusí to byť hneď zrovna "typ Marček", ale viete, kam asi smerujem :-) V armáde más robiť to, čo je treba a nie do nej prinášať uzlíček svojich emocionálnych problémov, konfliktov a zmätkov.

Ale do armád sveta (a ouuuuu... zase je akosi na čele armáda USA) sa dostávajú akési zvláštne rušivé vplyvy, ktoré upriamujú pozornosť na súbor akýchsi domnelých individuálnych práv a na to, aby sa rôzni ľudia cítili pri službe v armáde rovnako (rovnostársky) harmonicky a pohodlne. Vedú sa potom diskusie (a žiaľ, robia sa aj úkony a procesné rozhodnutia), ktoré odkláňajú pozornosť od hlavného účelu armády, ale upriamujú nevhodnú pozornosť na individualitu slúžiacich vojakov (pričom vojak by v zásade mal byť iba číslo a hodnosť a jeho schopnosti... ak sa mu služba v armáde zdá byť málo zodpovedajúca pestrosti jeho osobnosti, potom je namieste zvážiť dobrovoľný odchod do civilného sektora alebo dokonca do show biznisu). Možností je naozaj veľa... Vo väčšine štátov euro-atlantickej civilizácie služba v armáde už nie je povinná.

Jednou z takýchto rušivých diskusií spojených s armádou, je moderná (ale obávam sa, že skôr módna) diskusia o možnosti služby transgenderových osôb v armáde.

Ale naozaj potrebuje tento svet vojakov s nejednoznačnou pohlavnou identitou? Nemá byť armáda (vo všeobecnosti) o niečom inom? Nie je pragmatickým účelom armády sústrediť sa plne iba na výsek reality zodpovedajúci dôvodu jej existencie?

V USA to už riešili (diskutovali) dlhšie a za Obamu bola umožnená služba transgenderovým vojakom. A trochu nám pri tom mykalo kútikmi (a fakt len okrajovo sme si spomenuli na seriál MASH a desiatnika, neskôr seržanta, Klingera). Ale to, čo bolo kedysi zdrojom bláznivého humoru, sa dostáva aj do reality :-) Teda v Spojených Štátoch Emerických, v našom predvoji pokroku :-)

Od roku 2016 Donald Trump to obrátil ku konzervatívnejšimu prístupu. V júli 2017 verejne oznámil, že uvažuje o zrušení možnosti transgenderovým vojakom slúžiť v armáde. Bol v tomto zmysle upravený zákon (resp. vládna vyhláška) a začiatkom roka 2019 federálny Najvyšší súd rozhodol, že takáto právna úprava môže začať platiť. Transgenderoví vojaci mali teda zákaz slúžiť v armáde USA. Lebo armáda má vykonávať dôležité činnosti smerom vnútri štátu a navonok štátu a jej vlastné fungovanie má byť čo najprostejšie, čo najjednoznačnejšie a čo najefektívnejšie. Není čas zjišťovat, kdo je kdo...

Lebo transgenderoví vojaci prinášajú so sebou do armády aj isté množstvo problémov (v newspeaku "výziev") a armáda sa s týmito problémami (v newspeaku "výzvami") musela zaoberať, lebo to po legalizácii týchto problémov (v newspeaku "výziev") bola bežná súčasť armádnej reality.

Podľa článku z USA Today z februára 2019 náklady na ošetrenie vojakov s diagnostikovanou genderovou dysfóriou dosiahli 7 943 906,15 dolárov daňových poplatníkov. V rámci tohto trans-servisu, ktorý armáda USA poskytovala takýmto vojakom, išlo o 22 992 konzultácií u psychoterapeuta, 9 321 preskripcií hormónov a dokonca 161 chirurgických zákrokov (z toho 103-krát mastektómia / zmenšenie prsníkov, 37-krát hysterektómia, 17 zákrokov na mužských reprodukčných orgánoch a 4 modelácie prsníkov). Psychiatrické konzultácie zobrali z rozpočtu armády cca 5,8 milióna dolárov a lekárske resp. chirurgické intervencie viac ako 2 milióny dolárov. Vzhľadom k celkovému rozpočtu armády USA by ste si mohli povedať, že to je kvapka v mori (čo je aj pravda), ale otázka znie, či vôbec má armáda znášať takéto náklady a či vôbec daňoví poplatníci by mali znášať takéto náklady.

Tých takmer 8 miliónov dolárov sa určite dá (s ohľadom na esenciálne funkcie armády) stroviť aj užitočnejšie. Otázka je či zvyčajní fádni ne-trans vojaci, nie sú pre účely armády užitočnejší (lebo menej zaťažení svojimi osobnostnými problémami). Aj keď teda Obamova administratíva (Biden bol v tom čase viceprezident) si nechala pred rokom 2016 vyhotoviť štúdiu, z ktorej vyplývalo, že "umožniť transgender vojakom otvorenú službu, bude mať na bojovú pripravenosť minimálny dopad".

V roku 2019 Pentagon zaviedol interné politiky plnenia Trumpovej vyhlášky zakazujúcej transgender vojakom slúžiť v armáde, ak neplnia povinnosti podľa svojho biologického pohlavia. Tí, ktorým to predtým umožnila Obamova administratíva, zostali v službe bez zmien vo funkčnom zaradení.

No a Joe Biden, nový americký prezident od 20. januára 2021, prezident vraj s ambíciou spájať, sa hneď v prvých dňoch pustil do znovunastavenia Obamovského sveta... Podpísal aj vyhlášku, ktorou ruší Trumpove vyhlášky z rokov 2017 a 2018 zakazujúce službu transgender vojakom a nariaďuje Pentagonu a Ministerstvu obrany (alebo národnej bezpečnosti... tak sa to tuším presne volá), aby zaistili, že všetky úkony v armáde budú v súlade s touto vyhláškou.

"Transgenderoví vojaci už nebudú môcť byť kvôli svojej genderovej identite prepustení alebo oddeľovaní. Transgenderoví vojaci môžu slúžiť vo svojom genderi, ak je pretvorenie dokončené a je vyznačené nové pohlavie v Systéme hlásenia o spôsobilosti k nasadeniu v obrane (DEERS)."

Prezident Biden napísal: (dňa 25. 1. 2021) "Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It's simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride."

Podľa Bidena by genderová identita nemala byť prekážkou k vojenskej službe a že sila Ameriky je založená na jej diverzite. (už roky dookola tie isté frázy) Umožniť, aby sa všetci Američania, schopní služby, mohli zaradiť do služby v uniforme pre svoju krajinu, je lepšie pre USA, pretože inkluzívne vojenské sily sú ďaleko efektívnejšími silami.

Asi to budú mať po novom aj na vozidlách a iných dopravných prostriedkoch. Si to predstavte, že US Inclusive Marine Corps. Alebo US Inclusive Air Force nastriekané na lietadlách :-)

Z toho sála taká sila, že to až naháňa hrôzu... hehe.

Joe Biden, nový americký prezident, urobil viacero ostentatívnych otočiek do protismeru vzhľadom k obdobiu 2016-2020. Hneď v prvých dňoch jeho administratívy... Otázka je, či jeho deklarovaná snaha o spájanie spoločnosti teda bude úspešná.

Ale žiadne prekvapenie. Už v jeho volebnom prejave, vždy keď hovoril "unity!", znelo to skôr ako hrozba, než ako pozvánka do partie. Biden, Biden, ty si ale progresivistický tĺk... až by sa chcelo povedať "aký starý, taký blbý".

Z rozhovoru JE TO UPRAVENÝ VIRUS (ktorý viedla Jana Bendová s mikrobiologičkou MUDr. Soňou Pekovou), Reflex 5/2021 (4. 2. 2021), strany 26 - 31

Vy si na tom svém loňském tvrzení o možné laboratorní úpravě a nechtěném úniku viru trváte?

Peková: Ano, trvám.

Ovšem pokud se nepletu, důkazy neexistují. Vaši oponenti i mezinárodní studie zdůrazňují, že pravděpodobnost se blíží nule.

Peková: Nejsem na světě sama, kdo to tvrdí. Ve vědě je obvykle na jednu věc mnoho názorů a až čas ukáže, kde je pravda. Já si budu stát na svém. Virus se vůbec nechová tak, jak se chovají přírodní izoláty. Vymyká se všemu, co jsme kdy viděli. Je z netopýra a je upravený, aby infikoval lidi.

Vaši oponenti říkají, že důkazní břemeno leží na vaší straně. Předložila jste někomu nějaké doklady?

Peková: Chtěla jsem svá zjištění publikovat v jednom zahraničním odborném časopise už na jaře, ale vrátili mi to s tím, že je to „too explosive“, příliš výbušné. Neřekli mi, že je to hloupost, ale „too explosive“. (škoda, že nekonkretizovala názov toho časopisu, relevantnosti rozhovoru by to dosť pomohlo)

Pojďme dál. Na jaře jste pozitivně hovořila o případném očkování, následně jste se ovšem vyjádřila skepticky, protože virus je tak variabilní, že konvenční vakcína fungovat nemůže. Co nyní, když už je několik vakcín na světě, lidé se očkují a vy máte v ruce posbíraná několikaměsíční data?

Peková: Domnívám se, že vakcína nemusí fungovat. Byla vyvíjena proti čemusi, co se tu už nevyskytuje. Někdo sice tvrdí, že jeho vakcína bude fungovat i na ten britský kmen, ale já si dovolím o tom pochybovat, především na základě toho, kolik významných mutací tento britský kmen nese a jak velká heterogenita (sekvenční různorodost) mezi kmeny existuje. Vakcíny, které již existují, mohou mít problémy s kmeny, jež tu aktuálně cirkulují. Rozumím, farmaceutické firmy dost vykrvácely a potřebují investici zpět. Navíc, s geneticky modifikovanými vakcínami v tak revolučním provedení, jak jsou tyto vakcíny, nemáme v medicíně dostatečné zkušenosti, neznáme jejich dlouhodobý bezpečnostní profil. Nebála bych se tolik okamžitých efektů, ale těch, které mohou nastat za pět-deset let. Pokud je někomu třicet, může to být riziko. Já se očkovat nenechám.

A na inom mieste v tom istom čísle časopisu:

I současné vakcíny, jež jsou zatím schválené v EÚ, jsou stále schopny vytvořit v těle tak vysoké množství protilátek, že i když jejich účinnost klesne vlivem nových mutací o polovinu, stále by to mělo stačit k potlačení nemoci, nebo alespoň zajistit očkovanému mírnější průbeh. Množství protilátek po očkování vakcínami mRNA, vakcínami od firem Pfizer a BioNTech a Moderna je vyšší než u většiny lidí, kteří nemoc prodělali (dá se srovnat s protilátkami vzniklými v těle po těžkém průběhu).

Z článku VAKCÍNY NOVÉ GENERACE (autorka Lucie Tomanová), Reflex 5/2021 (4. 2. 2021), strany 32 - 34

Tak si vyberte... Z viacerých zdrojov však začínajú však prenikať informácie o tom, že vakcíny vykazujú nižšiu účinnosť než sa očakávalo. V niektorých škandinávskych krajinách vyradili niektoré vakcíny (nebudem konkretizovať) z použitia pre ľudí nad 65 rokov a USA eviduje cca 500 (v tomto čase) post-vakcinačných úmrtí.

Taká covidová ruská ruleta to je. Nepropadejte žádné naději... :-)